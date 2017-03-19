Мешканцям Тернопільщини радять готувати парасолі і гумаки

19/03/2017 Розмір тексту:

Несприятливі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. По всій території регіону можливі дощі з мокрим снігом, місцями сильні опади та пориви вітру. Відтак жителям краю радять готувати парасолі, непромокаюче взуття і відповідний одяг.

Найближчими днями весняна погода на Тернопільщині проявлятиме доволі примхливий характер. Метеорологи передбачають нестабільні погодні умови. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні зберігатиметься дощова погода, місцями дощі з мокрим снігом і сильний вітер.

«Загалом передбачається по всьому західному регіоні хмарна погода. Не обійдеться без опадів, під час яких значно погіршуватиметься видимість. Температура повітря коливатиметься від нуля до восьми градусів тепла. Місцями вночі можливі невеликі заморозки, що сприятиме ожеледиці. Такі погодні умови зберігатимуться до середини наступного тижня».

За словами метеорологів, хмарна і волога погода можлива упродовж цілого тижня. Далі більш оптимістичні прогнози – спостерігатиметься підвищення температури повітря.