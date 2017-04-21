Мешканцям Тернопільщини призначатимуть субсидії по-новому

21/04/2017 Розмір тексту:

З першого травня на Тернопільщині перепризначатимуть субсидії. Процедура автоматична, відбуватиметься без звернень громадян, – пояснюють у департаменті соціального захисту населення ОДА.

Наразі в регіоні субсидіями користується майже двісті двадцять шість тисяч жителів, це удвічі більше, ніж два роки тому. Умови призначання не змінилися, процедура оформлення субсидії – аналогічно. Основні аспекти, які мають значення, – це доходи, а також одноразова витрата вартістю п’ятдесят тисяч гривень. Проте навіть у цих правилах бувають винятки.

«На сьогоднішній день підвищення зарплати з першого січня 2017-го року не буде впливати на призначення субсидій у 2017-му році. При призначенні субсидій використовується дохід за попередній календарний рік. Розмір цьогорічної зарплати буде братися до уваги у наступному році. Тобто на сьогоднішній день підняття мінімальної зарплати не впливає на призначення субсидій, але загалом на розмір субсидії буде впливати дохід кожної сім’ї. Першого травня відбудеться перепризначення субсидій. Це відбудеться без звернень громадян. Можливо тільки у деяких районах треба буде принести довідки про склад сім’ї, бо деякі райдержадміністрації не відрегулювали електронних баз даних», – пояснює директор департаменту соціального захисту ОДА Вадим Борський. У суперечливих ситуаціях працює комісія, яка приймає рішення щодо призначення субсидії.

Підвищені з першого січня соціальні стандарти на призначення субсидій цього року не впливатимуть. Цьогорічні доходи зумовлюватимуть розмір субсидії у наступному році.

Софія Романська