Мешканцям Тернопільщини пропонують стати пожежниками

24/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі розпочали експериментальний курс підготовки працівників пожежних команд. Долучитися до занять можуть всі охочі. Курс навчання передбачає 139 годин теоретичної і практичної підготовки.

Такі курси у Тернополі проводять вперше. Заняття відбуваються за спеціально розробленою програмою. Майбутні пожежники навчаються, як діяти при ліквідації надзвичайних ситуацій.

«Всі слухачі курсів опановують основи пожежної техніки та способи поведінки під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Також заняття передбачають основи індивідуального захисту та пожежну профілактику. Окрім цього, всі слухачі обов’язково вчаться надавати першу медичну допомогу. До слова, такі навчання у Тернополі проводять вперше. Наразі можна записуватися групи. Також радимо об’єднаним територіальним громадам пропонувати слухачів, вони потім зможуть сформувати в себе пожежні команди», – розповідає викладач навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України в області Тарас Колодницький.

Навчання проводять на базі пункту аварійно-рятувального загону. Після закінчення курсів та успішнoгo складання іспитів, випускники отримають сертифікати.