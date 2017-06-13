Мешканцям Тернопільщини нарешті пояснили, чому їм прийшли “космічні” рахунки за комунальні послуги

13/06/2017 Розмір тексту:

Більше місяця українцям не нараховували субсидії. Через зміни у призначенні були проблеми з технічною базою. Проте вже перерахунок відновили. Тож всім, хто заплатив більше за комунальні послуги у попередньому місяці, обіцяють компенсувати витрати.

Проблеми з перерахунком субсидій виникли через певну неготовність до нововведень фіскальної служби і Пенсійного фонду. Якщо раніше на розмір субсидії впливали доходи за попередній календарний рік, то з травня під час перерахунку беруть до уваги доходи за чотири квартали. До нововведень систему підготувати завчасно не встигли.

«Через певні технічні причини було призупинено нарахування субсидій. Проте на початку червня технічні питання вирішено. Відтак субсидії перепризначать заднім числом. Перепризначення відбувається без звернень громадян в стандартному випадку, але в деяких випадках треба принести відповідні довідки про дохід або про неотримання доходу. Також є випадки, що органи місцевого самоврядування не створили баз даних щодо реєстрації в житловому приміщенні осіб, це стосується міст районного значення, в основному це питання стосується тільки міст. В такому випадку управління соціального захисту надсилає запит у міську раду і просить заявника підтвердити цю інформацію відповідною довідкою. Це перепризначення відбувається з врахуванням нового доходу. Раніше дохід брався за попередній календарний рік, а тепер дохід буде братися за попередні чотири квартали», – пояснюють в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради.

Жителям краю нагадують, що вони можуть втратити субсидію у разі двомісячної заборгованості за комунальні послуги.

Софія Романська