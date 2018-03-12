Мешканцям Тернопільщини доведеться спати на годину менше

11/03/2018 Розмір тексту:

Незабаром жителі краю знову перейдуть на літній час. Відтак прокидатися доведеться на годину раніше. Переведення годинників відбудеться, традиційно, останньої неділі березня.

Відмовлятися від переведення годинників Україна не буде. Оскільки таким чином вдається частково економити енергію. Відтак цього року на годину вперед стрілки годинників потрібно буде перевести з 24 на 25 березня о 3 годині ранку.

Фахівці радять готуватися до переведення годинників завчасно. Оскільки це може бути стресом для організму.

«Якщо різко змінити свій розпорядок і почати вставати на годину раніше, це стане значним стресом для організму. І від цього кроку можуть бути наслідки, які проявлятимуться у загальному стані здоров’я людини. Тож ми радимо почати вставати за тиждень по десять хвилин раніше. Це допоможе швидше адаптуватися до раннього підйому. І загалом ми радимо у весняний і літній час запровадити звичку розпочинати свій день раніше. Ну і звісно важливими будуть додаткові фізичні навантаження і правильний раціон харчування з більшою кількістю овочів і фруктів», – розповідає лікар-дієтолог Ірина Боровик.

Лікарі рекомендують весною додавати до щоденного раціону більше вітамінізованої їжі. Це допоможе підвищити імунітет, а відтак і опірність організму до вірусів.

Софія Романська