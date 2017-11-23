Мешканцям Тернопільщини доведеться платити за роботу в Польщі?

23/11/2017 Розмір тексту:

У Польщі з 2018 року набудуть чинності нові правила щодо працевлаштування іноземців.

Про це повідомила директор Повітового управління праці і місті Ґруєць Мажанна Скочек, пише “Польське радіо“.

Так, безкоштовну декларацію про намір працевлаштуватися буде замінено платними дозволами на сезонні роботи. Повідомляється, що процедурою сезонних робіт буде охоплено такі галузі: рільництво, садівництво, туристичну та гастрономічну галузі.

“Ці дозволи на сезонну працю будуть двох видів: два етапи надання дозволів стосуватимуться іноземців, які перебувають поза кордонами Польщі, а один етап – іноземців, котрі вже перебувають на терені Польщі і мають дозвіл на легальне перебування на підставі іншій, ніж сезонні роботи”, – зазначила Скочек.

За інформацією, у випадку іноземців, котрі перебувають за межами Польщі, роботодавець буде складати заяву про надання дозволу на сезонні роботи, на підставі цього дозволу іноземець зможе відкрити візу до Польщі. Натомість іноземці, котрі мають біометричні паспорти, зможуть в’їхати до країни без відкриття візи.

Наголошується, що роботодавець зобов’язаний зареєструвати іноземного працівника в управлінні праці.