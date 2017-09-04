Мешканцям Тернопільщини буде несолодко

04/09/2017 Розмір тексту:

Чергове дорожчання продуктів можливе в Україні. За прогнозами аналітиків, восени зростуть в ціні навіть сезонні овочі. А найбільші стрибки спостерігатимуться щодо цукру, й хліба.

Аграрії зібрали добрий врожай зерна й овочів. Однак причиною для дорожчання продуктів залишається висока вартість енергії, а також деякі ринкові фактори.

«Національний банк визнав стрибок цін, і зараз вирішується, як можна зупинити інфляцію, яка простежилася останнім часом. А також нині має значення тенденція вирівнювання цін на продукти у нашій країні та в європейських державах. Про вирівнювання зарплат поки не йдеться, на жаль. Донині ми спостерігали пік падіння цін на овочі, а далі спостерігатиметься здорожчання. Тому усіх, хто робить запаси на зиму, треба поспішати. Найближчим часом може подорожчати цукор. Цукровими буряками засіяно небагато площ, порівняно з минулим роком, а крім того, його експортуватимуть за кордон», – відзначив аналітик Андрій Дорошівський.

До слова, у департаменті агропромислового розвитку підтверджують можливе зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби. Щодо цукру, то попередніх висновків від обласних чиновників поки що немає. Додамо, що нині ціна продуктів не контролюється державними інституціями.

Софія Романська