Мешканцям Тернопільщини буде несолодко
Чергове дорожчання продуктів можливе в Україні. За прогнозами аналітиків, восени зростуть в ціні навіть сезонні овочі. А найбільші стрибки спостерігатимуться щодо цукру, й хліба.
Аграрії зібрали добрий врожай зерна й овочів. Однак причиною для дорожчання продуктів залишається висока вартість енергії, а також деякі ринкові фактори.
«Національний банк визнав стрибок цін, і зараз вирішується, як можна зупинити інфляцію, яка простежилася останнім часом. А також нині має значення тенденція вирівнювання цін на продукти у нашій країні та в європейських державах. Про вирівнювання зарплат поки не йдеться, на жаль. Донині ми спостерігали пік падіння цін на овочі, а далі спостерігатиметься здорожчання. Тому усіх, хто робить запаси на зиму, треба поспішати. Найближчим часом може подорожчати цукор. Цукровими буряками засіяно небагато площ, порівняно з минулим роком, а крім того, його експортуватимуть за кордон», – відзначив аналітик Андрій Дорошівський.
До слова, у департаменті агропромислового розвитку підтверджують можливе зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби. Щодо цукру, то попередніх висновків від обласних чиновників поки що немає. Додамо, що нині ціна продуктів не контролюється державними інституціями.
Софія Романська
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