Мешканцям Тернопільщини буде несолодко

24/02/2017 Розмір тексту:

Ми вже повідомляли про дорожчання окремих продуктів на Тернопільщині. Ця тенденція насамперед актуальна для солодощів і хлібобулочних виробів. Серед причин – здорожчання цукру, борошна, висока вартість енергоносіїв, а головне – зростання податку для підприємців.

Нагадаємо, в Україні наразі немає жодної служби, яка б контролювала ціноутворення. Цей процес наразі зумовлює лише конкуренція. За словами підприємців, впливає на цінову політику насамперед попит і пропозиція.

«Ми можемо встановлювати ціни на власну продукцію такі, які вважаємо правильними. Але важливо, щоб продукція була швидко реалізована, тому підприємці теж зацікавлені у невисоких цінах. Однак теперішня ситуація на ринку, а також з податками не дозволяє стримувати ціни. Наразі відомо, що дорожчатимуть солодощі. Ціни деяких видів цукерок значно підвищаться. Багато залежить також від виробника. Та й собівартість – не остання категорія за якою формуються ціни», – каже підприємець Уляна Мудра.

За словами підприємців, нові ціни тернополяни побачать вже на початку весни.