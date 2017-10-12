Мешканцям області загрожують Мічіган, Гонконг і Брісбен

12/10/2017 Розмір тексту:

Сезон захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип розпочався в Україні. Масово почали хворіти й на Тернопіллі. За попередній тиждень медики зареєстрували більше двох тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Випадків грипу ще не було. Фахівці зазначають, що захворюваність відповідає середньому показнику для цієї пори року і не перевищує епідпорогові значення.

– На території області захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції утримується на рівні сезонного, не перевищує епідемічні пороги, – повідомила Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». – Загальна захворюваність за останній тиждень склала 197 випадків на 100 тисяч населення – це 85% до порогових значень. У порівняні з попереднім тижнем спостерігаємо ріст захворюваності на 7%. Шістдесят відсотків серед усіх хворих – це діти, з них 44% – шкільного віку. Госпіталізовано за останній тиждень 88 осіб, з них – 77 дітей. Якщо порівнювати ситуацію з попереднім сезоном, то маємо такі ж показники.

За прогнозами медиків буде два піки захворюваності: у грудні цього року та в кінці січня-на початку лютого наступного. Цього епідеміологічного сезону будуть поширені три штами вірусу грипу.

– За прогнозами ВООЗ на території України будуть циркулювати грип А/H1N1 – Мічіган, грип А/H3N2 – Гонконг, грип В – Брісбен, – розповіла Світлана Маціпура. – У вакцини проти грипу включені саме ці циркулюючі штами вірусів. Якщо з Гонконгом та Брісбеном ми вже стикалися у попередні епідсезони, то вірус Мічіган новий. Він виділений у 2015 році і подібний за антигенною структурою до пандемічного грипу H1N1 Каліфорнія. За прогнозами МОЗ саме через цей вірус грипу на 14% збільшиться кількість хворих, у порівнянні з попереднім епідсезоном.

Грип небезпечний своїми ускладненнями, можуть бути і смертельні випадки. Один із заходів запобігання захворювання – щеплення. Медики рекомендують вакцинуватися вже у жовтні, хоча можна це робити і під час епідемії. Але наголошують, що щеплення треба робити тільки тоді, коли людина здорова і за рекомендацією та після огляду сімейного лікаря. У тернопільських аптеках, за словами Світлани Маціпури, вже можна купити одну із чотирьох рекомендованих вакцин – корейську «Джісіфлю». Коштує вона понад 220 гривень.

Ольга Трач

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