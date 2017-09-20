Мешканцям області загрожує “Мічиган”. ВІДЕО

20/09/2017 0
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Новий штам вірісу грипу А Н1N1 “Мічиган” циркулюватиме цього епідсезону Україною. Разом із ним – ще два – грип А “Гонконг” та грип В “Брісбен”, на них українці вже хворіли два роки поспіль.

Вакцин у аптеках ще немає, проте епідеміологи радять щепитись, як тільки вони надійдуть у продаж. Адже щеплення зменшує ризик заразитись.

Лише за минулий тиждень на Тернопільщині на ГРВІ захворіло 1346 осіб, з них понад половина – діти. Перевищень епідпорогу все ж поки немає, повідомляє TV-4.

 

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