Мешканцям області пропонують прийняти на свята дітей-сиріт

28/11/2017 Розмір тексту:

«Запроси дитину на свята у родину», – така акція стартує на Тернопільщині. Небайдужих людей закликають прийняти дітей, які позбавлені батьківського піклування, в сім’ю на період Різдвяних свят.

Організовує акцію благодійний фонд «Майбутнє сиріт». «Ми бачимо досвід минулих років. Діти, які виросли, вийшли з інтернатів, розповідають про цю акцію, що вона дала позитивний результат, а в декого навіть змінила життя. Тому ми вирішили цього року провести цю акцію вже власними силами», – каже керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко.

Координує акцію Ірина Вокалюк. Вона переконана: діти, позбавлені батьківського піклування по-особливому потребують родинного тепла в період Різдвяних свят. «Родинам, які бажають прийняти дітей, необхідно звернутися до нашого фонду. Треба зареєструватися і заповнити анкету. Серед сиротів є багато дітей, які навіть не знають, що таке сім’я. Дитина, яка ніколи не побувала в родині, вона навіть не може знати, як це виглядає і що це таке. Для цього ми і робимо такі гостьові сім’ї», – додає Ірина.

Загалом на Тернопільщині нараховують 80 дітей, позбавлених батьківського піклування. Організатори акції «Запроси дитину на свята у родину» сподіваються, що ці дітки проведуть Різдвяні свята у сімейному колі.

Софія Романська