Мешканцям області на вихідних загрожує небезпека

06/10/2017 Розмір тексту:

Упродовж вихідних на Тернопільщині зберігатиметься активність циклону. Метеорологи передбачають буревії та шквали. Відтак жителів краю просять бути обережними й уникати небезпечних подорожей.

За словами метеорологів, на Тернопільщині упродовж вихідних зберігатиметься штормовий вітер 19 – 24 метри за секунду. А також в регіоні передбачають суттєве зниження температури повітря, місцями можливі заморозки.

«Наразі центр циклону знаходиться над Білоруссю. Він поступово переміщатиметься на схід. Але упродовж вихідних ми ще будемо відчувати його вплив. Відтак на Тернопільщині далі можливий буревій», – каже начальник Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Степан Софінський.

Щодо попередніх прогнозів, то на Тернопільщині холоднішатиме. Далі в регіоні очікують циклон з Атлантики.

На сайті управління Державної служби з надзвичайних ситуацій оприлюднили список дій при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження, зокрема вітру. А після 10 жовтня – синоптики обіцяють заморозки.

Софія Романська