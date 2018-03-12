Мешканця Тернопільщини змусили заплатити 42000 гривень аліментів

12/03/2018 0
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У Бережанському міжрайонному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів, згідно якого громадянин повинен сплачувати аліменти в розмірі 1/4 частини на утримання неповнолітньої дитини.

Боржником рішення суду не виконувалось більше трьох років, в результаті чого виникла заборгованість у сумі  42 000 грн. Державним виконавцем  неодноразово направлені виклики, попередження боржнику, здійснено всі передбачені Законом України «Про виконавче провадження» виконавчі дії, але дані  вимоги  проігноровані, сума заборгованості не погашена.

В ході проведення виконавчих дій, державним виконавцем застосовано заходи примусового характеру, передбачені ч.9 ст.71 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: винесено постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічної за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання, встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, копії яких направлено боржнику.

В результаті проведених виконавчих дій, боржником на користь стягувача  сплачено 42 000 гривень в рахунок погашення заборгованості зі сплати аліментів, повідомляють в управлінні юстиції.

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