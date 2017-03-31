Мешканця Тернопільщини зарізав сусід через межу. ВІДЕО

31/03/2017 Розмір тексту:

Смертю від проникаючого ножового поранення в область серця закінчився конфлікт між сусідами у селі Малі Заліщики Бучацького району. Двоє чоловіків не змогли визначити межу, що проходила між їхніми земельними ділянками.

Повідомлення про смерть 46-річного чоловіка до поліцейських надійшло від чергового лікаря швидкої допомоги. Медиків викликала родичка потерпілого. До приїзду лікарів той був уже мертвий.

Розслідувати обставини важкого злочину взялися поліцейські. Як з’ясувалося, смертельне ножове поранення селянину наніс 54-річний сусід. Зі слів заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Володимира Галевича, до трагедії призвела сварка за межу.

Земельні чвари між родинами тривали уже багато років. 46-річний сусід якось не витримав, звернувся до сільради, аби нарешті визначити, де закінчується земельна ділянка сусіда і починається його. Вранці землевпорядник прийшов на виклик, зробив заміри, вбив кілки і, здавалося б, розсудив ворогуючих сусідів. Однак 54-річному чоловікові поділ не сподобався. Цілий день, зі слів очевидців, він випивав, а ввечері вирішив розібратися з сусідом. Спочатку спалахнула сварка. Підігрітий дозою алкоголю зловмисник вхопився за ніж. Один удар – і сусід завмер на місці. На крик прибігла мати потерпілого. Зі слів жінки, син пройшов ще декілька метрів і впав мертвим. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть.

Зловмисник своєї провини у вчиненому не заперечує. Його дії кваліфіковано частиною першою статті 115 Кримінального кодексу, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.