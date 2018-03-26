Мешканця Тернопільщини, який не платив аліментів, відправили на… цвинтар

26/03/2018 Розмір тексту:

Чоловік з Чабарівки на Гусятинщині, який більше півроку неплатив аліментів, тепер прибиратиме цвинтар.

Гусятинський суд засудив чоловіка до 120 годин виправних робіт за несплату аліментів на свою дитину.

Підсудний повністю визнав свою провину і тепер відпрацює 120 годин виправних робіт на користь громади. До того має сплатити 352,40 судового збору, повідомляє tenews.org.ua.

Прибиратиме чоловік узбіччя вулиць та кладовище у селі Чабарівка Гусятинського району.