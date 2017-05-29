Мешканців Тернополя кличуть на офіційний півмарафон

29/05/2017 0
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18 червня в обласному центрі стартує офіційний півмарафон – біг довкола тернопільського ставу на різних дистанціях. Щоб приєднатися, необхідно зареєструватися у керівників організаційного комітету.

Реєстрація учасників півмарафону триватиме до 15 червня. Кожен учасник отримає порядковий номер, а також чіп, який фіксуватиме результати.

«Загалом мета цього марафону – популяризувати спортивне життя, а зокрема легку атлетику. Ми хочемо залучити насамперед тих тернополян, які захоплюються легкою атлетикою, а також спортсменів з інших областей. Ми також хочемо створити хороші умови для всіх учасників. Мають бути пункти з питною водою, літній душ. Також будуть добрі умови і для вболівальників. А в центрі на площі буде створена спеціальна зона відпочинку. Також будуть створені умови і для відпочинку і дозвілля дітей. Тож пропонуємо тернополянам приєднуватися до півмарафону», – розповідає керівник організаційного комітету півмарафону Роман Задорожний.

Для участі у забігу вже зареєструвались до двохсот спортсменів, серед яких – представники інших регіонів. Кожного учасника нагородять медаллю фінішера.

Софія Романська

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