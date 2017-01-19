Мешканців Тернопільщини, які зрубали 30 кленів, не покарають

19/01/2017 Розмір тексту:

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у відповідності до постанови про призначення перевірки від 26.12.2016 року слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області, яким розглядаються матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст.356 КК України стосовно незаконної порізки дерев, встановлено наступне.

Двоє громадян на території сільського кладовища с.Малі Бережці за рішенням Великобережецької сільської ради, як балансоутримувача, здійснили порубку 30 дерев породи клен ясенелистий, що відповідає п.9 ПКМУ від 01.08.2006 р. №1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», про що повідомлено слідчого.

Правильна кваліфікація даного факту вберегла громадян від притягнення їх до відповідальності та від відшкодування збитків.