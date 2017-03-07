Мешканців Тернопільщини привчатимуть до онлайн-технологій

07/03/2017 1
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«Он-лайн будинок юстиції» запрацював на Тернопільщині. Відтепер будь-яку довідку можна отримати через Інтернет, не виходячи з дому. Проте, як показує досвід, довіряють сучасним технологіям не всі.

На Тернопільщині звикли за довідками ходити по різних інстанціях, – кажуть у головному управлінні юстиції в області. Відтак поки що нові технології ажіотажу серед жителів краю не викликали.

«Онлайн будинок юстиції» створили, щоб спростити доступ до всіх послуг Міністерства юстиції. Тепер не потрібно тратити час на черги, ходити по різних кабінетах, шукати посередників, щоб отримати ту чи іншу послугу. Запрацював Інтернет-ресурс, за допомогою якого можна отримати всі ці послуги. Наприклад, зайшовши на сайт Міністерства юстиції, можна зареєструвати громадську організацію, засіб масової інформації, підприємницьку діяльність, а також можна отримати електронний цифровий підпис. Також за допомогою цього Інтернет-ресурсу можна повторно отримати документи про реєстрацію актів цивільного стану», – відзначив нас прес-конференції начальник головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов.

Ще одна нововведення  – «СМС-маяк». Сервіс повідомлятиме про будь-які зміни в реєстрах, оскільки він захищений від хакерських атак. Також Міністерство юстиції запускає проект «Я маю право», завдання якого навчити українців відстоювати свої права серед чиновників.

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Коментарі (1)

666

07/03/2017

скоро чипірувати будуть

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