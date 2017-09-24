Мешканців Тернопільщини просять щепитися від страшної зарази

24/09/2017 Розмір тексту:

В Україні намагаються подолати поширення гепатиту Б. Відтак щеплення проти цього вірусу стали обов’язковими. Їх проводять за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я.

На Тернопільщині вакцини від вірусу гепатиту В достатньо. Жителів краю просять не відмовлятися від щеплень.

«Вакцинація відбувається за наказом Міністерства охорони здоров’я тричі упродовж перших півроку життя дитини. Ми просимо не уникати цієї процедури. Оскільки Гепатит Б небезпечний тим, що проявляється не відразу. Він може проявитися значно пізніше. Тому вакцинація необхідна. Лише таким способом ми можемо запобігти поширенню захворювання», – каже заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимир Кучма.

На Тернопільщині небезпеку становить і поширення вірусу гепатиту А. Від цієї інфекції також радять робити щеплення. Однак вакцину необхідно купувати самостійно. Процедура не запланована у календарі безкоштовних щеплень. І вартує одна доза вакцини – від чотирьохсот гривень.

Софія Романська