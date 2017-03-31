Мешканців Тернопільщини просять не спалювати торішнього листя і сміття

31/03/2017 Розмір тексту:

Рятувальники наполегливо просять жителів краю – не спалювати торішнього листя, трави і сміття. Через ці випадки стається чимало пожеж, наслідки яких невтішні. Відтак за стихійні підпали каратимуть серйозними штрафами.

З настанням тепла рятувальники майже щодня виїжджають гасити пожежі, які виникають внаслідок спалювання сухої трави. Основною причиною займання рятувальники називають навмисні підпали. Тому жителів краю просять утриматися від таких дій.

«Жителі краю повинні зрозуміти, що такі самовільні підпали часто призводять до непередбачуваних наслідків. Це і пожежі, і втрати, і навіть людське життя. Зараз нам доводиться виїжджати гасити пожежі саме через такі ситуації, коли людина просто хотіла спалити торішні природні залишки. За шкоду доведеться відповідати», – відзначив начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.

Також жителям краю нагадують, що спалювання природних залишків знищує ґрунти.