Мешканців Тернопільщини просять не ризикувати життям
Крига на водоймах Тернопільщини дуже крихка, виходити на неї небезпечно. Рятувальники просять жителів краю не ризикувати життям.
Тернопільські рибалки на попередження рятувальників поки що не реагують. «Та я знаю, як поводитися на кризі. Постійно тут рибалю. Перед тим, як ступати на кригу, перевіряю її міцність», – каже рибалка Іван Бобко.
А тим часом рятувальники просять не випробовувати долю. Нестійка погода з коливанням температурних показників сприяє швидкому таненню криги. «Вже зараз виходити на лід небезпечно. Найперше – звертаємося до рибалок, оскільки їх на льоду найбільше. Варто пам’ятати основні правила поведінки на льоду: якщо ви провалилися – не панікуйте, зосередьтеся, пристосуйте своє тіло, збільшуючи ним опорну площу. Помаленько доберіться до поверхні льоду, викотіться в той бік, звідки ви прийшли, оскільки там лід, скоріше за все міцніший», – відзначає майор служби цивільного захисту управління ДСНС в області Сергій Данілін.
До слова, рятувальникам в області не раз доводилося рятувати самовпевнених рибалок.
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