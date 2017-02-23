Мешканців Тернопільщини просять не ризикувати життям

23/02/2017 0
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Крига на водоймах Тернопільщини дуже крихка, виходити на неї небезпечно. Рятувальники просять жителів краю не ризикувати життям.

Тернопільські рибалки на попередження рятувальників поки що не реагують. «Та я знаю, як поводитися на кризі. Постійно тут рибалю. Перед тим, як ступати на кригу, перевіряю її міцність», – каже рибалка Іван Бобко.

А тим часом рятувальники просять не випробовувати долю. Нестійка погода з коливанням температурних показників сприяє швидкому таненню криги. «Вже зараз виходити на лід небезпечно. Найперше – звертаємося до рибалок, оскільки їх на льоду найбільше. Варто пам’ятати основні правила поведінки на льоду: якщо ви провалилися – не панікуйте, зосередьтеся, пристосуйте своє тіло, збільшуючи ним опорну площу. Помаленько доберіться до поверхні льоду, викотіться в той бік, звідки ви прийшли, оскільки там лід, скоріше за все міцніший», – відзначає майор служби цивільного захисту управління ДСНС в області Сергій Данілін.

До слова, рятувальникам в області не раз доводилося рятувати самовпевнених рибалок.

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