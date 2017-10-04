Мешканців Тернопільщини попереджають про стихію

04/10/2017 Розмір тексту:

У ніч з 5 на 6 жовтня синоптики оголосили прихід циклону, який зумовить складні погодні умови. В регіоні можливі стихійні гідрометеорологічні явища: пориви вітру до критеріїв небезпечного, а також дощі. Заморозків найближчим часом не передбачають.

Циклон вже лютує у південних областях. Упродовж доби він добереться і до нашого регіону, – кажуть метеорологи. Вони попереджають про можливі стихійні явища.

«Передбачається хмарна погода, а також погіршення видимості упродовж доби. Прихід циклону зумовлюватиме вітряну погоду, часом досить сильний вітер. Можливі стихійні явища. Температура повітря знизиться: вночі передбачається 4 – 8 градусів тепла, вдень 9 – 11 вище нуля. По всій території регіону можливі дощі. Заморозків поки не передбачається», – каже завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Озимків.

Метеорологи радять жителям краю у далекі поїздки не вирушати. Оскільки небезпеку становить підвищена хмарність, погіршення видимості, а також сильні дощі.

Софія Романська