Мешканців Тернопільщини попереджають про дощі і похолодання

29/03/2017 Розмір тексту:

Погодні умови на Тернопільщині знову змінюються. Метеорологи попереджають: найближчими днями задощить, а температурні показники дещо знизяться. Але кажуть, що похолодання короткочасне. На вихідні обіцяють теплу весняну погоду.

Дощі і різкі перепади температурних показників передбачають метеорологи на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями можливі нічні заморозки.

«Передбачається хмарна вітряна погода, місцями з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів вище нуля. По всій території регіону можливі невеликі дощі. А також місцями передбачається туман й погіршення видимості».

Метеорологи тішать, що останні дні березня будуть теплими і сонячними. А квітень по-особливому радуватиме теплом.