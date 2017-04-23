Мешканців Тернопільщини “оригінально” шантажують деякі аграрії

12/01/2017 1
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Жителі Зборівщини на Тернопільщині нарікають на одне з аграрних підприємств, мовляв, воно не доплачує за паї, бо люди вирішили не продовжувати з ним договору оренди свого земельного паю.

В селі Серетець Зборівського району зріє селянський бунт. Майже половині мешканців села ТзОВ «Ростоцьке», яке очолює Григорій Максимів, у 2016 році недоплатило за орендований пай.

Йдеться про мішок цукру кожному пайовику, але селяни не розуміють такої несправедливості від горе-орендатора.

«У 2016 році з нами мали розрахуватися за оренду паю. Але після того, як у ТзОВ «Ростоцьке» дізналися, що ми не хочемо продовжувати з ними подальшу співпрацю, нам відмовили у видачі частини паю – мішку цукру». – говорить мешканка села Серетець Марія Батюх.

За словами жінки, формально підприємство не порушило умов договору, оскільки укладався документ давно і розмір плати за пай там встановлено в цінах декількарічної давнини з прив’язкою до відсотка оцінки вартості землі.

З того часу розмір паю збільшувався відповідно до ринкових умов і в 2016 році люди отримали і пшеницю і кукурудзу. А от мішок цукру отримали вже не всі. А лише ті, хто погодився підписати договір на продовження своєї співпраці з ТзОВ «Ростоцьке».

«Ми не розуміємо, чому така несправедливість, адже розрахунок за пай проходить за 2016 рік, коли наші землі були ще в оренді у Максиміва, – продовжує М.Батюх. – Інакше, як шантажем це не назвеш».

Така сама проблема є і в людей з села Монилівка (Зборівський район).

Там ошуканими почуваються більше 2/3 мешканців села, більшість з яких люди похилого віку.

Селяни вважають, що ТзОВ «Ростоцьке» діє в інтересах відомого агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка, проти  банків якого порушено низку кримінальних справ.

Маючи сумнів перед тим, чи зможе це підприємство і надалі вчасно та в повному обсязі розраховуватися за паї, мешканці села вирішили укладати угоди з іншими аграрними компаніями. Натомість, виявилися ошуканими з боку колишнього орендаря їхніх паїв.

Така ситуація є не лише в селі Серетець чи Монилівка Зборівського району, але і по інших селах Тернопільщини. Аграрії та фермери, з яким люди не хочуть продовжувати співпрацю, шантажують селян, не додаючи людям заробленого.

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Коментарі (1)

ВОЛОДИМИР

23/04/2017

На Бережанщині ще по хлеще орендар ПОП Урманська” з 2008-2011р.р.недорахував орендну плату пайовикам як згідно Указу Президента так і згідно договорів оренди тобто менше 3% від нормативно-грошової оцінки, але тут замішана ОДПІ ,бо в 2012р заставила дорахувати ПДФО від недорахованої орендної плати ,а пайовикам дораховану орендну плату з якої було дорахований ПДФО по нинішний день невиплачено і про ці всі діяння знає держадміністрація яка мала і має право контролювати належність виконання договору та відповідність його умов чинному законодавству України, зокрема стежити, щоб такі умови не суперечили інтересам суспільства.

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