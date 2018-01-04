Мешканців Тернопільщини обкрадають… сусіди

04/01/2018 Розмір тексту:

Розслідуючи факти крадіжок, поліцейські не раз переконувалися, що до протиправного, здебільшого, причетні сусіди та знайомі потерпілих.

До правоохоронців із заявою звернувся житель Теребовлі про те, що з його господарського приміщення зник водяний насос. Підозрюваним у вчиненні крадіжки виявився знайомий потерпілого – 35-річний житель райцентру.

У селі Острівець Теребовлянського району сусід у сусіда поцупив сільськогосподарський реманент. Вартість втраченого потерпілий оцінив у дві тисячі гривень. Коли за справу взялися поліцейські, зловмисник добровільно повернув крадене.

Дві сусідки з Копичинців Гусятинського району не поділили огорожі, яка розмежовує їхні господарства. 56-річна зловмисниця привласнила металеві стовпці та листи бляхи. Вартість збитків – понад 600 гривень.

За усіма фактами розпочато кримінальні провадження. Дії підозрюваних кваліфіковано статтею 185 ККУ.