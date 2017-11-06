Мешканців Тернопільщини обіцяють нагодувати дешевою гречкою

06/11/2017 Розмір тексту:

Урожай гречки на Тернопільщині вже в коморах. Аграрії краю зібрали понад десять тисяч тонн цієї крупи. Це вистачить на всі потреби регіону, а також дозволить експортувати продукцію, – кажуть у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Гречка має стати найдоступнішим продуктом, – вважає заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак. Оскільки зібрали її цього року більше, ніж минулоріч.

«В області зібрано майже десять тисяч тонн гречки. Це більше, ніж минулого року. Також цього року врожайність вища. В середньому ми збирали 14,5 центнерів з гектара. Найвища врожайність гречки у Шумському, Підгаєцькому і Теребовлянському районах. Нестачі цього продукту в нас точно не буде, тож ми очікуємо зниження цін. Наразі на полях краю ми продовжуємо збирати кукурудзу, яка також показує гарну врожайність. Цього року майже з усіх культур добрий врожай», – додає Василь Кічак.

Наразі ціни на гречку коливаються від двадцяти двох до двадцяти восьми гривень за кілограм. Підприємці прогнозують зниження ціни до двадцяти гривень за кілограм.

Софія Романська