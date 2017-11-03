Мешканців Тернопільщини обікрали жінки не слов’янської зовнішності

03/11/2017 Розмір тексту:

Впродовж доби одразу двоє жителів села Колодно Збаразького району потерпіли від рук невідомих. Зловмисники винесли з помешкання краян всю знайдену готівку та ювелірні вироби, тим самим завдали збитки на круглу суму.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину причетні троє смуглявих жінок не слов’янської зовнішності. Вони приїхали до села, ходили від хати до хати, під приводом купівлі постільної білизни.

Не залишили осторонь і помешкання 32-річної жительки Тернопілля. Зловмисниці потрапили до помешкання підібравши ключ від вхідних дверей. Обнишпоривши будинок незнайомки знайшли сховок краянки. Як наслідок зникло 1000 гривень, 100 американських доларів та золоті вироби.

Ще одна потерпіла жінка 1972 року народження, яка через свою безпечність стала черговою жертвою пройдисвітів. Місцева мешканка залишила відчинений будинок, а сама поралась по господарству. Повернувшись до оселі 45-річна потерпіла виявила, відсутність 100 гривень, 50 євро та чималу кількість золотих виробів. Завдані збитки вона оцінила в 50 000 гривень.

Односельчани розповіли, що вони бачили як незнайомки пересувались на автомобілі вітчизняного виробництва червоного кольору.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.