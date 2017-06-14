Мешканців Тернопільщини обікрали, поки ті поралися на городі

14/06/2017 Розмір тексту:

12 червня на лінію «102» надійшло повідомлення від жительки села Окопи Борщівського району. Краянка розповіла, що в будинку побувати невідомі, а з шухляди столу зникло 3 500 гривень.

Як встановили правоохоронці, зловмисники потрапили до помешкання без труднощів, адже власники будинку залишили ключ під килимком при вході. Крадіїв не спинив і той факт, що в момент крадіжки мешканці помешкання знаходились поблизу – порались на городі. Повернувшись до будинку, власники зрозуміли, що стали жертвами злодіїв.

За допомогою звернулись до працівників поліції.