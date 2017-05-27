Мешканців Тернопільщини кличуть молитися за мир в Україні

27/05/2017 Розмір тексту:

28 травня у неділю о 17.00 на Співочому полі в обласному центрі відбудеться молитва за мир в Україні, яку організовують християнські церкви області. Також запланована концертна програма за участю християнських музичних гуртів і безкоштовне дозвілля для дітей.

«Молитва за Тебе, Україно», – така назва дійства, яке відбудеться на Співочому полі в обласному центрі в неділю. «Чимало представників різних християнських церков нашого краю об’єдналися, щоб провести цю молитву. Україна зараз у непростому становищі. Затягнулися військові дії, гинуть наші люди. Нам небайдужа ця ситуація. І ми вирішили всі разом звернутися у молитві до Бога, щоб Він звернув увагу на нашу країну. Віримо, що у єдності сила. Тому запрошуємо жителів нашого краю приєднуватися. Окрім молитви, на Співочому полі також відбудеться концерт за участю християнських музичних гуртів, а також будуть працювати аніматори з дітьми. Хочемо, щоб на цей захід приходили сім’ями. Оскільки Україна – це велика християнська родина», – відзначив співорганізатор дійства Анатолій Наконечний.

У програмі заходу: цікава розважальна програма для дітей, виконання християнських музичних творів і поезія.

Софія Романська