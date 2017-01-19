Мешканців Тернопільщини будуть викликати у військкомати

19/01/2017 Розмір тексту:

Військовозобов’язаних-резервістів з Тернопільщини запрошують на зборові заходи. Через військкомати їх викликають до військових частин, де вони служили. На таких заходах резервісти відновлюють професійні навики та проходять бойове злагодження. П’ятнадцять резервістів з Тернопільщини вже відправили в середині січня на перші в цьому році збори у Харківську область.

– Військовослужбовці, які вислужили встановлений термін під час мобілізації або контракту і є резервом військової частини, викликаються на зборові заходи для відновлення навченості і проведення бойового злагодження, – розповів Олександр Скумбрій, тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату. – Термін проведення – 30 діб, упродовж року вони будуть проведені у п’яти військових частинах ЗСУ. Військовозобов’язаний викликається на збори командиром військової частини через військовий комісаріат. Ми оголошуємо про такі набори резервістів, викликаємо їх до військових комісаріатів, проводимо психологічне тестування, коротку військово-лікарську комісію і направляємо у військову частину.

Перебуваючи на зборах, військовослужбовці мають можливість не тільки зустрітися із бойовими побратимами і підвищити свій фаховий рівень. Передбачена для них і фінансова винагорода.

– Військовослужбовець зустрічається з бойовими побратимами, отримує певні позитивні моменти: добові – 6-15 гривень в день, безкоштовно, за рахунок Міноборони, направляється до місця провeдення зборів, йому відшкодовують середню місячну зарплату або якщо він не працює, то мінімальну зарплату. У кінці зборів виплачується винагорода за збори, залежно від військового звання від 5000 до 5400 гривень. Для тих, хто успішно пройшов навчальні збори в кінці року, за рішенням командира військової частини, також виплачується винагорода від 2000 до 2500 гривень. Військовослужбовець забезпечується безкоштовним харчуванням, обмундируванням, за ним зберігається місце роботи і безкоштовне медичне забезпечення. Закликаю всіх військовозобов’язаних, які вже відслужили в АТО, коли їх будуть запрошувати на збори, долучитися до проведення цього важливого заходу.

Наступні збори військовослужбовців-резервістів проведуть у квітні в одній із військових частин на території Західної України.

Ольга Трач

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