Мешканців Тернопільщини будуть привчати до чистоти

26/04/2017 Розмір тексту:

«Зробимо Україну чистою», – під такою назвою стартує акція на Тернопільщині 29 квітня. Жителів краю навчатимуть, як сортувати сміття і турбуватися про навколишнє середовище.

Екологічні акції на Тернопільщині традиційні, їх проводять щороку. Завдання – навчити громадськість берегти природу і дотримуватися екологічних правил.

«Упродовж останніх років ми докладаємо максимум зусиль, щоб зробити нашу країну чистішою. Проте ситуація залишається досить складною. Одна з великих проблем, яка не вирішується роками – це стихійні сміттєзвалища. Тож у рамках цієї акції будуть проведені навчання щодо того, як сортувати сміття. Також будуть представлені мотиваційні виступи артистів, які закликатимуть зберігати навколишнє середовище», – розповідає обласний координатор акції «Зробимо Україну чистою разом» Вікторія Микитюк.

У Тернополі розпочнеться акція двадцять дев’ятого квітня о десятій годині. Екологічні заходи відбуватимуться у різних мікрорайонах міста. Жителів краю просять долучатися. Організатори запевняють, що буде цікаво й пізнавально.

Софія Романська