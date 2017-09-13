Мешканців області запрошують на підгаєцькі танцюльки

13/09/2017 Розмір тексту:

Підгаєччина запрошує на “Туристичну ярмарку” та відзначення 350-річчя історичної битви.

Гостей та жителів Тернопільщини запрошують на святкове відзначення 350-річчя битви гетьмана Петра Дорошенка з військом Яна Собєського під Підгайцями, що відбудеться в суботу, 23 вересня. Зокрема, у рамках даного заходу в с. Загайці освятять відновлену могилу «козаків-дорошенківців», а також урочисто відкриють меморіальну таблицю «Підгаєцькі угоди». Крім цього, за участю істориків Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, краєзнавців та громадських діячів заплановано проведення наукової конференції з нагоди 350-річчя вказаної історичної битви.

Цього ж дня, 23 вересня у Підгайцях відбудеться й фестиваль національного колориту «Туристична ярмарка», в рамках якої діятимуть польова кухня, виставки сільськогосподарської продукції та декоративно-прикладного мистецтва. Також гостей радо прийматиме містечко «Колорит національного села».

Програма заходів з відзначення 350-річчя битви гетьмана Петра Дорошенка з військом Яна Собєського під Підгайцями та проведення фестивалю національного колориту “Туристична ярмарка” 23 вересня 2017 року

8.30 год – літургія у храмі святого Юрія, село Старе Місто;

10.00 год – відкриття та освячення відновленої могили “козаків-дорошенківців” у селі Загайці;

– розгортання державного прапору за участю пластунів району;

11.00 год – відкриття меморіальної таблиці “Підгаєцькі угоди”; м. Підгайці, костел Пресвятої Трійці;

12.00 год – наукова конференція з нагоди 350-річчя битви гетьмана Петра Дорошенка з військом Яна Собєського під Підгайцями за участю істориків Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, краєзнавців, громадських діячів;

14.30 год – урочиста хода з майдану Незалежності до міського стадіону «Нива» у супроводі колективу духових інструментів; покладання квітів;

15.30 год – урочисте відкриття фестивалю, театралізація подій битви, концертна програма.

У програмі фестивалю національного колориту “Туристична ярмарка”:

– польова кухня;

– ігрове містечко;

– виставка сільськогосподарської продукції;

– виставка декоративно-прикладного мистецтва;

– містечко “Колорит національного села”;

– підгаєцькі танцюльки.