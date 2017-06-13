Мешканців області закликають не втратити можливість реалізувати своє бажання

12/06/2017 0
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В області розпочався набір до лав патрульної поліції. Конкурс триватиме до одинадцятого липня. В результаті очікують оновлену патрульну поліцію.

Конкурс патрульної поліції оголошено у сімнадцяти областях України, серед яких і Тернопільщина.

«Охочі працювати у патрульній поліції повинні подати анкету до одинадцятого липня. Конкурс проходитиме у п’ять етапів. Загалом період конкурсу триватиме до шести місяців. Оформити заявку для участі у конкурсу можна на сайті департаменту патрульної поліції. Там також вказані умови до претендентів. Тож, всі жителі області, які мають бажання працювати у патрульній поліції, можуть його реалізувати, але для цього треба пройти конкурс. Тож закликаємо всіх бажаючих, не втратити можливість взяти участь у конкурсі до патрульної поліції», – відзначив т.в.о. начальника управління патрульної поліції м. Тернополя Олег Сороковий.

У результаті конкурсу, який розпочинається, вже через півроку в Тернополі патрулюватимуть нові поліцейські.

Софія Романська

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