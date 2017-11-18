Мешканців області нагодують дешевими овочами?

17/11/2017 Розмір тексту:

Цьогорічний врожай порадував більшість аграріїв на Тернопільщині. Окрім гарних показників зернових, цукрових буряків, порадувала працівників сільського господарства й урожайність овочів. Зокрема, на полях краю зібрали більше мільйона тонн картоплі.

На Тернопільщині достатньо запасів всіх видів сільськогосподарської продукції, – запевняють у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Відтак причин для підвищення цін абсолютно немає. Навпаки, аграрії обіцяють зниження цін на цукор, крупи та овочі.

«Загалом можна сказати, що цей рік був складний для всіх працівників сільського господарства нашої області. Спочатку погодні умови ускладнилися, тому ми із запізненням почали збирати більшість культур. Але все ж таки аграрії досягли хороших результатів. Загалом аграрії збирають понад 100 центнерів з гектара зернових культур, 110 центнерів цукрових буряків. Гарні показники по врожайності овочів. Вже зроблено достатньо запасів продукції, тож причин ні для паніки, ні для підвищення цін немає», – відзначив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів.

Проте вплинути на цінову ситуацію у галузі сільськогосподарської продукції можуть спекулятивні фактори. Тож жителям краю радять не купувати продукції, коли ціни безпідставно завищені.

Софія Романська