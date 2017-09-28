Мешканців краю просять допомогти врятувати 27-річного Петра Миклащука

28/09/2017 Розмір тексту:

У 27-річного Петра Миклащука виявили складну хворобу – хронічну мієлоїдну лейкемію. Такий діагноз поставили хлопцеві два роки тому. Проте нещодавно хвороба почала прогресувати. Хлопцеві необхідна пересадка кісткового мозку. Операція непосильна для його рідних. Відтак вони благають про допомогу.

Петро Миклащук родом із села Синяви Збаразького району. Нині він лікується у Львівському Інституті патології крові НАМН України. «Ми благаємо, не залишайте нас з хворобою сам на сам. Потрібна будь-яка допомога: фінансова або моральна. Для нас важлива кожна гривня! Допоможіть Петі повірити, що життя прекрасне. Ми вдячні наперед всім, хто відгукнеться», – каже мама хлопця Марія Миклащук.

Кошти можна перераховувати на картковий рахунок матері: Миклащук Марія Адамівна. Номер телефону в Україні: +380969463949

Номер рахунку: ПриватБанк 4149497833916465

Сестра Миклащук (Прейзнар) Оксана Петрівна.

Номер телефону в Україні +380966781868

PAYPAL: liliakurets@gmail.com

MoneyGram/Western Union: Oksana Preiznar, Ukraine Ternopil’, +380966781868

Контактна особа в Нью Йорку: Boichuk Liliya 646.673.5751.

Софія Романська