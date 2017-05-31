Мешканців будинків на “Новому світі” евакуйовують через бомбу. ФОТО, ВІДЕО

31/05/2017 Розмір тексту:

Сьогодні вранці через бомбу розпочали евакуйовувати мешканців вул. Данила Нечая. На місці події фахівці усіх екстрених служб, комунальники та ін. Мешканці навколишніх будинків скаржаться, що ніхто нічого не роз’яснює їм.

Як повідомляє “20 хвилин“, близько 9:00 на вул. Данила Нечая, де вчора, 30 травня фахівці групи піротехнічних робіт виявили німецьку авіаційну бомбу SC 250, розпочали евакуйовувати населення навколишніх будинків. Для оперативного керівництва розгорнули штаб поблизу знайденого снаряду часів Другої світової війни.

На місці події присутні усі екстрені служби міста, зокрема представники комунальних та приватних підприємств міста, що здійснюють життєзабезпечення міста.

Мешканка будинку Гнатюка, 20 пані Ніка розповідає, що їм ніхто нічого не повідомляв, вона за всім спостерігає з балкону свого будинку. Зауважила, що зранку відімкнули електрику, газ, воду.

– Я сама збираюся іти з дому, оскільки сидіти без світла та води весь день не маю бажання, – коментує тернополянка.

Мешканці будинків фотографують усе дійство з балконів своїх квартир.

Інша мешканка цієї вулиці пані Марія розповідає, що без попередження і жодних роз’яснень правоохоронці ввіралися в дім і казали, що необхідно залишити приміщення.

– Мені стало лячно від того, як вони це робили, – коментує Марія. – Жодної інформації, жодної вічливості. Треба і все… Я з переляку не пам’ятаю, чи все в домі повимикала. А назад вже не пускають і не знати, коли нас у домівки пустять.

Зі скількох будинків евакуйовують мешканців, скільки часу люди не зможуть зайти у свої будинки, яка територія може бути уражена осколками, коли вивезуть бомбу – на ці питання на місці події нашому кореспонденту інформації не надали, мовляв не зобов’язані.

В управлінні ДСНС у Тернопільській області повідомили, що на місці події ведуться підготовчі роботи.

– Зараз правоохоронні органи проводять оповіщення людей, які проживають в ймовірному радіусі ураження, тобто розльоту осколків, – коментують в ДСНС. – Відповідні фахівці відключають інженерні комунікації. Аж після підтвердження інформації, що усі евакуйовані і всі комунікації відключенні, штаб прийме рішення про подальші дії.