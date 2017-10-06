Мешканці Збаража масово пересіли на велосипеди. ФОТО

06/10/2017 Розмір тексту:

У Збаражі організували масовий багатоетапний велопробіг. Долучилися до акції громадські активісти, чимало молоді, літніх людей, а також представники влади. Додав атмосфери танцювальний флешмоб у центрі міста.

Проведення масових велопробігів вже стало у Збаражі доброю традицією. Таким чином у містечку пропагують здоровий спосіб життя, – розповідають організатори спортивних акцій. Щоразу на велосипеди пересідає все більше людей.

«У такому невеличкому містечку як Збараж варто популяризувати велосипедний спорт. Це здорово, екологічно і по-європейському. Єдине, що нас хвилює – це покращення інфраструктури для велосипедистів», – каже співорганізатор велопробігу Світлана Пилипів.

Пересів на велосипед і міський голова Збаража Роман Полікровський. Він розповідає: їзда на велосипеді не лише бадьорить, а й приносить задоволення і дозволяє зекономити на пальному.

«Мені дуже приємно, що до велопробігу долучилося так багато людей різного віку. В цьому році я майже все літо від’їздив на велосипеді. Спочатку зустрічав здивовані погляди перехожих, а потім наші жителі вже до цього звикли. Рекомендую всім пересідати на велосипед. Особливо це зручно у такому містечку як Збараж».

Такі велопробіги у Збаражі проводитимуть і далі.

Софія Романська