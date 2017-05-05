Мешканці Тернопільщини знов штурмують польські банки

05/05/2017 1
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Одразу після свят до польських банків знову вишукувалися довжелезні черги.

Жителі Тернопільщині у такий спосіб демонструють усі «переваги» обіцяного «життя по-новому» і виїжджають з власної країни, яка не дає можливості заробити на прожиття. В місті щораз меншає як фахівців, так і пересічних роботяг, пише сайт 0352.ua.

«Міграція продовжується?», – написав на своїй сторінці в Фейсбуці під оприлюдненим фото Юрі Собі.

В коментарях Ірина Дудник зауважила, що після обіду можна оплатити консульський збір без жодних черг і висловила здивування, мовляв, навіщо з самого ранку займати чергу та годинами стояти у ній.

«Просто сезонні роботи починаються, а коли приїхав з району з самого ранку, то треба встигнути ще додому назад поїхати», – пояснив у відповідь, чим керуються люди з сіл, Кирило Чуйко.

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Коментарі (1)

Громадянин

05/05/2017

Ходять такі розмови серед людей:І чому нас колись совети “визволили”,жили б зараз з поляками в Євросоюзі!Дехто вже говорить про приєднання до Польщі наших трьох областей..Ну один же пес масовий виїзд з Країни.

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