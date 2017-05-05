Мешканці Тернопільщини знов штурмують польські банки
Одразу після свят до польських банків знову вишукувалися довжелезні черги.
Жителі Тернопільщині у такий спосіб демонструють усі «переваги» обіцяного «життя по-новому» і виїжджають з власної країни, яка не дає можливості заробити на прожиття. В місті щораз меншає як фахівців, так і пересічних роботяг, пише сайт 0352.ua.
«Міграція продовжується?», – написав на своїй сторінці в Фейсбуці під оприлюдненим фото Юрі Собі.
В коментарях Ірина Дудник зауважила, що після обіду можна оплатити консульський збір без жодних черг і висловила здивування, мовляв, навіщо з самого ранку займати чергу та годинами стояти у ній.
«Просто сезонні роботи починаються, а коли приїхав з району з самого ранку, то треба встигнути ще додому назад поїхати», – пояснив у відповідь, чим керуються люди з сіл, Кирило Чуйко.
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