Мешканці Тернопільщини знов штурмують польські банки

05/05/2017 Розмір тексту:

Одразу після свят до польських банків знову вишукувалися довжелезні черги.

Жителі Тернопільщині у такий спосіб демонструють усі «переваги» обіцяного «життя по-новому» і виїжджають з власної країни, яка не дає можливості заробити на прожиття. В місті щораз меншає як фахівців, так і пересічних роботяг, пише сайт 0352.ua.

«Міграція продовжується?», – написав на своїй сторінці в Фейсбуці під оприлюдненим фото Юрі Собі.

В коментарях Ірина Дудник зауважила, що після обіду можна оплатити консульський збір без жодних черг і висловила здивування, мовляв, навіщо з самого ранку займати чергу та годинами стояти у ній.

«Просто сезонні роботи починаються, а коли приїхав з району з самого ранку, то треба встигнути ще додому назад поїхати», – пояснив у відповідь, чим керуються люди з сіл, Кирило Чуйко.