Мешканці Тернопільщини зможуть викопати картоплю і не змокнути?

15/09/2017 Розмір тексту:

Теплу і сонячну погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься до двадцяти п’яти градусів тепла, а в неділю можливі ще вищі температурні показники. Також метеорологи запевняють, що під час вихідних обійдеться без опадів.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температури повітря, незначні опади, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. А загалом упродовж вихідних в регіоні зберігатиметься тепла і сонячна погода, а потім знову можливе похолодання. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у західному регіоні все частіше спостерігатимуться різкі перепади температурних показників.

«Упродовж вихідних на заході частково потеплішає. У суботу температура повітря підвищуватиметься до двадцяти чотирьох градусів тепла, в неділю – до двадцяти семи градусів вище нуля. Також підвищаться нічні температурні показники. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Обійдеться без дощів».

А щодо попередніх прогнозів метеорологів, то з наступного тижня знову похолоднішає і повернуться дощі.

Софія Романська