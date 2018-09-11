Мешканці Тернопільщини здали на армію майже 150 мільйонів гривень

11/09/2018 Розмір тексту:

З початку року платники Тернопільської області забезпечили до бюджету 148,7 млн грн військового збору. Це становить 102,4% прогнозного показника. Порівняно з січнем-серпнем минулого року сплата зросла на 30,4 млн гривень.

Про це повідомляють у секторі комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об’єкту оподаткування.