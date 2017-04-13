Мешканці Тернопільщини відзначають Чистий четвер

13/04/2017 Розмір тексту:

Чистий Четвер прийнято відзначати у традиційному християнстві. Цей день пов’язаний з різноманітними звичаями і традиціями. У цей день прийнято робити генеральне прибирання в оселі, а також очищувати своє серце від недобрих помислів.

Від четверга у церквах розпочинаються служби, присвячені роздумам про страждання Ісуса Христа.

У багатьох церквах Чистий Четвер розпочинається архієрейською літургією з обрядом омивання ніг.

«Церква згадує Тайну Вечерю Господа Ісуса Христа з Його учнями. Оскільки саме там було встановлено головне таїнство християнської віри – Євхаристія, що в перекладі з грецької означає “благодарення”. На Таємній вечері Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, покори і смиренності. Тому ми закликаємо всіх християн до особливих роздумів про страждання Ісуса Христа. Вже через кілька днів ми будемо святкувати Його воскресіння, а поки що Ісус Христос йде страждати на Голгофу за наші гріхи, щоб кожна людина могла мати спасіння», – відзначив о. Ярослав Шевчук (УГКЦ).

Також саме у четвер прийнято випікати паски, які символізують тіло Христове.

Софія Романська