Мешканці Тернопільщини у квітні матимуть два додаткових вихідних

27/03/2018 Розмір тексту:

В наступному місяці українців чекає два додаткових вихідних.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, пише УНІАН.

Крім звичайних вихідних, 9 та 30 квітня (понеділок) також будуть неробочими. Причинами цього є те, що 8 квітня (неділя) буде Великдень, тому вихідний переноситься на наступний день. 30 квітня українці відпочиватимуть, через те, що неробочий день 1 травня припадає на вівторок. Однак цей вихідний доведеться відпрацювати у суботу, 5 травня.

При цьому жителям Закарпаття пощастило ще більше – вони будуть відпочивати на один день більше, ніж інші. Вихідним для них також буде 2 квітня, оскільки на початку цього місяця відзначають католицький Великдень (неділя, 1 квітня). Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.