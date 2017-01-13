Мешканці Тернопільщини святкують Старий Новий рік

13/01/2017 Розмір тексту:

З 13-го на 14 січня за григоріанським календарем – Старий-Новий рік. Також цього дня вшановують святого Василія Великого. З цим святом пов’язано чимало традицій.

Знавець християнських традицій Олена Голуб розповідає, що день Василія був особливо важливим для дівчат. Вони намагалися цього дня відгадати свою долю.

«За моїми дослідженнями, вже зараз мало-хто займається ворожіннями на Василя. Але загалом ця традиція має дохристиянське коріння. Проте поширена традиція – засівати. У новорічну ніч і зранку по хатах ходять посівальники, засівають на нове життя, на новий рік та довгий вік, на добро, здоров’я і достаток. Засівання символізує ріст і життя. Вважається добрим знаком, коли зернятка впадуть не тільки на долівку, а й на господарів. Посівальники промовляють: “Уроди, Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю, у полі − зерно, а в домі − добро. Колись саме на Василя спалювали дідух – сніп жита, який стояв на покутті на Святвечір. Перед цим сніп обмолочували і навесні зерном з нього засівали першу борозну ниви. На Василя прийнято готувати святкову вечерю. Правда, вона вже не така офіційна. Також на заході прийнято ходити по гостях. А після вечері господарі чекають щедрівників».

Чимало українських традицій, пов’язаних з релігійними святами забуто. Здебільшого дотримуються обрядів у західній і центральній Україні.