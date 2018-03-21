Мешканці Тернопільщини рятують лелек. ВІДЕО
21/03/2018 0
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З теплих країв – у снігові замети.
Близько сотні лелек минулого тижня осіли на околиці села Тустоголови Зборівського району. Та несподівані березневі морози виявилися надто лютими – майже всі птахи за кілька днів кудись полетіли.
Телеканал ІНТБ розповів, як місцеві мешканці рятують від голоду лелек, що залишилися.
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