Мешканці Тернопільщини рятують лелек. ВІДЕО

21/03/2018 Розмір тексту:

З теплих країв – у снігові замети.

Близько сотні лелек минулого тижня осіли на околиці села Тустоголови Зборівського району. Та несподівані березневі морози виявилися надто лютими – майже всі птахи за кілька днів кудись полетіли.

Телеканал ІНТБ розповів, як місцеві мешканці рятують від голоду лелек, що залишилися.