Мешканці Тернопільщини рятують лелек. ВІДЕО

21/03/2018 0
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З теплих країв – у снігові замети.

Близько сотні лелек минулого тижня осіли на околиці села Тустоголови Зборівського району. Та несподівані березневі морози виявилися надто лютими –  майже всі птахи за кілька днів кудись полетіли.

Телеканал ІНТБ розповів, як місцеві мешканці рятують від голоду лелек, що залишилися.

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