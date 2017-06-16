Мешканці Тернопільщини перерахували на армію майже 70 мільйонів

16/06/2017 Розмір тексту:

З початку року платники Тернопільської області забезпечили до бюджету 67,5 млн грн військового збору. Це становить 111% прогнозного показника, повідомляє відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з січнем-травнем минулого року сплата «патріотичного платежу» зросла на 18,6 млн гривень або більш ніж на третину.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об’єкту оподаткування.