Мешканці Тернопільщини перерахували на армію 135 мільйонів гривень

13/10/2017 1
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У січні-вересні від платників Тернопільської області надійшло до бюджету 135,4 млн грн військового збору.

Це становить 113,8% прогнозного показника, повідомляє Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року сплата зросла на 37,1 млн гривень.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об’єкту оподаткування.

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Коментарі (1)

Сергій

13/10/2017

А волонтери по інерції ліплять пиріжки і шиють рукавиці військовим…

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