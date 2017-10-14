Мешканці Тернопільщини перерахували на армію 135 мільйонів гривень
13/10/2017 1
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У січні-вересні від платників Тернопільської області надійшло до бюджету 135,4 млн грн військового збору.
Це становить 113,8% прогнозного показника, повідомляє Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.
Порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року сплата зросла на 37,1 млн гривень.
Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об’єкту оподаткування.
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Коментарі (1)
Сергій13/10/2017
А волонтери по інерції ліплять пиріжки і шиють рукавиці військовим…