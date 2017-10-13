Мешканці Тернопільщини перерахували на армію 135 мільйонів гривень

13/10/2017 Розмір тексту:

У січні-вересні від платників Тернопільської області надійшло до бюджету 135,4 млн грн військового збору.

Це становить 113,8% прогнозного показника, повідомляє Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року сплата зросла на 37,1 млн гривень.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об’єкту оподаткування.