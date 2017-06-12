Мешканці Тернопільщини отримують найнижчу пенсію в Україні

12/06/2017 0
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Середня сума пенсії у Тернопільській області у квітні склала 1560 гривень. Це найнижчий по державі показник.

Загалом навіть в найзабезпеченішому у пенсійному відношенні Києві рівень пенсії менший за 100 доларів – 2408 гривень. Далі у рейтингу йдуть Донецька і Луганська області. Однак навіть при такому мізерному розмірі пенсії в Україні великий дефіцит Пенсійного фонду, пише Галас.

Нагадаємо, що з жовтня уряд планує реформувати пенсійну систему України та збільшити розмір мінімальної пенсії.

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