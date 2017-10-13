Мешканці Тернопільщини нарешті почнуть сортувати сміття, як у Європі? ВІДЕО
13/10/2017 0
Розмір тексту:
На Тернопільщині є села і селища, де зовсім не налагоджена система сортування і вивозу сміття. Через, так би мовити, самостійне вирішення цієї проблеми, в області з кожними роком зростає кількість стихійних сміттєзвалищ.
Втім, вже з нового року Закон зобов’язує всіх українців сміття сортувати.
Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Сморід стояв страшенний: тернополянка тримала у квартирі десятки живих і мертвих тварин. ФОТО
- Смертельне ДТП на Тернопільщині: жінка-адвокат майже кілометр везла чоловіка на капоті
- Тернопільські копи взялися міряти ями на дорогах. ФОТО
- У центрі Тернополя гопники напали на юнака. Забрали навіть куртку
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...