Мешканці Тернопільщини нарешті почнуть сортувати сміття, як у Європі? ВІДЕО

13/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині є села і селища, де зовсім не налагоджена система сортування і вивозу сміття. Через, так би мовити, самостійне вирішення цієї проблеми, в області з кожними роком зростає кількість стихійних сміттєзвалищ.

Втім, вже з нового року Закон зобов’язує всіх українців сміття сортувати.

Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.